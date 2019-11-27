2019-11-27T12:47:46+03:00
Происшествия

В Сургуте директору получил выговор за трудоустройство некомпетентного родственника

Плохого работника уволили
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте директору получил выговор за трудоустройство некомпетентного родственника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте директору получил выговор за трудоустройство некомпетентного родственника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура Сургута по обращению гражданина провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в одном из муниципальных учреждений.

Выяснилось, что руководитель трудоустроил близкого родственника на должность администратора. При этом данный работник не отвечал предъявляемым квалификационным требованиям, поскольку не имел соответствующего уровня образования.

В связи с этим прокурор внес главе города представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководитель учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

А родственник был уволен до внесения акта прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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