СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-27T12:47:46+03:00

В Сургуте директору получил выговор за трудоустройство некомпетентного родственника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Сургута по обращению гражданина провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в одном из муниципальных учреждений.

Выяснилось, что руководитель трудоустроил близкого родственника на должность администратора. При этом данный работник не отвечал предъявляемым квалификационным требованиям, поскольку не имел соответствующего уровня образования.

В связи с этим прокурор внес главе города представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководитель учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

А родственник был уволен до внесения акта прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU