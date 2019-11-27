В Сургуте директору получил выговор за трудоустройство некомпетентного родственника
Прокуратура Сургута по обращению гражданина провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в одном из муниципальных учреждений.
Выяснилось, что руководитель трудоустроил близкого родственника на должность администратора. При этом данный работник не отвечал предъявляемым квалификационным требованиям, поскольку не имел соответствующего уровня образования.
В связи с этим прокурор внес главе города представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководитель учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
А родственник был уволен до внесения акта прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU