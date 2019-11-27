СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-27T12:38:30+03:00

На должность директора департамента соцразвития Югры отобраны пять кандидатов. Фото Ивана Горбунова

В мероприятии приняли участие 110 делегатов от муниципальных образований

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Профессиональная конференция по отбору кандидатов на должность директора департамента социального развития Югры состоялась 26 ноября в Ханты-Мансийске.

В мероприятии приняли участие 110 делегатов от муниципальных образований автономного округа, избранные на заседаниях координационных (совещательных) органов, представители профессионального сообщества, общественного совета при депсоцразвития Югры, общественной палаты автономного округа.

В числе претендентов на должность директора социального ведомства – первый заместитель директора департамента Тереза Пономарёва (в настоящее время исполняет обязанности руководителя ведомства), заместитель директора департамента социального развития Югры – начальник управления семейной и демографической политики Елена Немчинова, начальник филиала центра социальных выплат в Нижневартовске Анастасия Золотухина, директор методического центра развития социального обслуживания Сургута Элевтерия Иосифова, начальник социального кинозала «Галерея кино» в Сургуте Оксана Третьякова.

Каждый из кандидатов представил собственную программу действий на посту руководителя департамента социального развития Югры, дальнейшего совершенствования сферы.

Более подробная информация о кандидатах и их программы размещены на сайте департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры.

По итогам голосования делегатов конференции трое кандидатов – Анастасия Золотухина, Тереза Пономарёва и Елена Немчинова набрали наибольшее количество голосов.

Теперь всем кандидатам предстоит участие в теледебатах, которые состоятся 28 ноября в эфире ОТРК «Югра».

Напомним, что с 2017 года в регионе руководители ведомств социального блока назначаются губернатором после процедуры общественного отбора, в который вовлечены граждане, профессиональное и экспертное сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU