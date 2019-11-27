СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-27T10:56:25+03:00

Вартовчанин «приютил» в своей квартире 6 иностранцев. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

За это мужчину будут судить

Изменить размер текста: A A

Житель поселка Излучинск Нижневартовского района обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, злоумышленник в августе 2019 года поставил на учет по месту пребывания шесть граждан Республики Узбекистан.

Регистрация иностранцев произведена ради легализации на территории города. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU