2019-11-27T10:56:25+03:00
Происшествия

Вартовчанин «приютил» в своей квартире 6 иностранцев

За это мужчину будут судить
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчанин «приютил» в своей квартире 6 иностранцев. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВартовчанин «приютил» в своей квартире 6 иностранцев. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Житель поселка Излучинск Нижневартовского района обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, злоумышленник в августе 2019 года поставил на учет по месту пребывания шесть граждан Республики Узбекистан.

Регистрация иностранцев произведена ради легализации на территории города. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У советчанина полицейские обнаружили 1,5 грамма наркотика
Жителей Радужного синоптики предупреждают о непогоде
Безработный тюменец совершил в Югре кражу оборудования на 800 тысяч рублей
Причиной пожара в общежитии Сургута стала электропроводка
Югорчанке грозит срок за угон автомобиля
В 2020 году в Югре появятся новые межрегиональные авиамаршруты
В Нефтеюганске задержали магазинного вора-меломана
В Югре туристические маршруты свяжут с расписанием авиаперелетов
Таксист из Ханты-Мансийска спас старушку от мошенников
В Нягани возобновилось строительство железнодорожного вокзала
В Сургуте директору получил выговор за трудоустройство некомпетентного родственника
На должность директора департамента соцразвития Югры отобраны пять кандидатов
Сургутские полицейские задержали интернет-мошенника, который обманул 8 человек
В Сургуте водитель проскочила на «красный» и врезалась в торговый киоск
Предприниматели из Югры накопили долгов за вывоз мусора на 268 миллионов рублей
Югорчанка обчистила банковский счет соседки на 130 тысяч рублей
Погорельцам из общежития Сургута власти Югры выделили 2,5 млн из резервного фонда
Аферисты прислали по почте югорчанину вместо сигнализации дешевые наручные часы
В Сургуте от улицы Крылова строят новую дорогу
Правительство Югры выделит 4 муниципалитетам округа средства для погашения задолженности за энергоресурсы