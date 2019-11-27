2019-11-27T10:43:30+03:00
Происшествия

Югорчанка обчистила банковский счет соседки на 130 тысяч рублей

Знакомая ей одолжила всего 10 тысяч
Алена Кульмухаметова
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Югорчанка обчистила банковский счет соседки на 130 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанка обчистила банковский счет соседки на 130 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции по Сургутскому району поступило сообщение от 50-летней жительницы поселка Белый Яр о краже денег с банковской карты.

Полицейские установили, что в гости к заявительнице пришла соседка и попросила в долг 10 тысяч рублей, так как деньги находились на карте, она дала ей карту и пин-код для снятия денег. Спустя пару дней потерпевшая обнаружила, что помимо 10 тысяч рублей с карты знакомая сняла более 130 тысяч рублей.

Злоумышленница задержана. В признательных показаниях сургутянка пояснила, что совершила кражу из-за финансовых трудностей.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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