Югорчанка обчистила банковский счет соседки на 130 тысяч рублей
В дежурную часть полиции по Сургутскому району поступило сообщение от 50-летней жительницы поселка Белый Яр о краже денег с банковской карты.
Полицейские установили, что в гости к заявительнице пришла соседка и попросила в долг 10 тысяч рублей, так как деньги находились на карте, она дала ей карту и пин-код для снятия денег. Спустя пару дней потерпевшая обнаружила, что помимо 10 тысяч рублей с карты знакомая сняла более 130 тысяч рублей.
Злоумышленница задержана. В признательных показаниях сургутянка пояснила, что совершила кражу из-за финансовых трудностей.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU