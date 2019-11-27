СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-27T10:36:29+03:00

Погорельцам из общежития Сургута власти Югры выделили 2,5 млн из резервного фонда. Фото с сайта администрации города Сургут

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Решение о выделении из резервного фонда правительства Югры 2,5 миллиона рублей для оказания материальной помощи пострадавшим от пожара сургутянам приняли 26 ноября члены окружного правительства в ходе внеочередного заседания.

Напомним, пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Сургуте произошел 25 ноября. Один человек погиб, шесть пострадали, в том числе ребёнок. По моему поручению департамент социального развития разработал предложение о выделении материальной помощи пострадавшим из резервного фонда правительства автономного округа».

Так, согласно принятому решению, единовременную материальную помощь в размере 1 миллион рублей получит семья погибшего югорчанина. Помимо этого, выплаты от 100 до 300 тысяч рублей будут предоставлены сургутянам, получившим вследствие происшествия травмы разной тяжести.

Также 12 гражданам, пострадавшим от пожара, была выделена единовременная материальная помощь в сумме 40 тысяч рублей. Помимо этого, объявлен благотворительный сбор для дополнительного обеспечения людей необходимыми вещами.

ИСТОЧНИК KP.RU