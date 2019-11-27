2019-11-27T10:30:25+03:00
Происшествия

Аферисты прислали по почте югорчанину вместо сигнализации дешевые наручные часы

Найти злоумышленника будет сложно
Алена Кульмухаметова
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Аферисты прислали по почте югорчанину вместо сигнализации дешевые наручные часы. Фото с сайта pixabay.comАферисты прислали по почте югорчанину вместо сигнализации дешевые наручные часы. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 5 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийска, Нягани, Пыть-Яха, Кондинского района перевели злоумышленникам более 160 тысяч рублей.

Более 7 500 рублей перевели злоумышленникам два жителя округа в попытке приобрести автосигнализацию «Starline A93», объявление о продаже которой было размещено на сайте «Topshop-official.online». После получения посылки на почте мужчины обнаружили наручные часы.

Житель Ханты-Мансийска лишился порядка 70 тысяч рублей, поверив звонившему, который представился сотрудником банка и предложил защитить банковскую карту от несанкционированного списания.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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