Аферисты прислали по почте югорчанину вместо сигнализации дешевые наручные часы
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 5 фактов мошенничества и краж с банковских карт.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийска, Нягани, Пыть-Яха, Кондинского района перевели злоумышленникам более 160 тысяч рублей.
Более 7 500 рублей перевели злоумышленникам два жителя округа в попытке приобрести автосигнализацию «Starline A93», объявление о продаже которой было размещено на сайте «Topshop-official.online». После получения посылки на почте мужчины обнаружили наручные часы.
Житель Ханты-Мансийска лишился порядка 70 тысяч рублей, поверив звонившему, который представился сотрудником банка и предложил защитить банковскую карту от несанкционированного списания.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU