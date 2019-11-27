В Сургуте от улицы Крылова строят новую дорогу
Строительство дороги 5 «З» от улицы Крылова до Тюменского тракта начато в текущем году для разгрузки магистралей в Западном районе.
Как сообщили в администрации города Сургут, она частично заберет поток выезжающих из города автомобилей: жители района железнодорожников смогут напрямую уходить на Тюменский тракт.
Строительство данной дороги находится на начальном этапе. Уже закончены демонтажные и подготовительные работы, идет прокладка инженерных сетей.
Ее длина составит около километра, по две полосы в каждом направлении. По обеим сторонам будут проложены тротуары, велодорожки и установлено уличное освещение. Дорога будет введена в эксплуатацию в 2021-м году.
В дальнейшем, дорога 5 «З», идущая от улицы Крылова, соединится с улицей Киртбая. Проектные работы по этому объекту начнутся в 2020-м году.
ИСТОЧНИК KP.RU