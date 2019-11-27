СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-27T09:51:56+03:00

В Сургуте от улицы Крылова строят новую дорогу. Фото с сайта администрации города Сургут

Уже закончены демонтажные и подготовительные работы

Изменить размер текста: A A

Строительство дороги 5 «З» от улицы Крылова до Тюменского тракта начато в текущем году для разгрузки магистралей в Западном районе.

Как сообщили в администрации города Сургут, она частично заберет поток выезжающих из города автомобилей: жители района железнодорожников смогут напрямую уходить на Тюменский тракт.

Строительство данной дороги находится на начальном этапе. Уже закончены демонтажные и подготовительные работы, идет прокладка инженерных сетей.

Ее длина составит около километра, по две полосы в каждом направлении. По обеим сторонам будут проложены тротуары, велодорожки и установлено уличное освещение. Дорога будет введена в эксплуатацию в 2021-м году.

В дальнейшем, дорога 5 «З», идущая от улицы Крылова, соединится с улицей Киртбая. Проектные работы по этому объекту начнутся в 2020-м году.

ИСТОЧНИК KP.RU