2019-11-27T09:31:29+03:00
Происшествия

Жителю Сургута грозит срок за попытку дать немного денег инспектору ДПС

Мужчина превысил скорость
Алена Кульмухаметова
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Жителю Сургута грозит срок за попытку дать немного денег инспектору ДПС. Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыЖителю Сургута грозит срок за попытку дать немного денег инспектору ДПС. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Вдобавок к административному штрафу за превышение скорости на сургутянин завели уголовное дело за попытку дать взятку полицейскому.

По данным следственного комитета Югры, автомобиль под управлением подозреваемого был остановлен инспекторами ДПС из-за нарушения скоростного режима. Находясь в салоне патрульного автомобиля при составлении протокола об административном правонарушении, подозреваемый пытался передать сотруднику полиции небольшую взятку, надеясь таким образом избежать административной ответственности. Теперь мужчина стал фигурантом уже уголовного дела.

Автовладельцу грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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