2019-11-27T08:38:43+03:00
Происшествия

В минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 5 человек

Задержано три нетрезвых водителя
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 5 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 5 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Нижневартовском районе. Столкнулись два грузовика.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 14 часов 35 минут на 71 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» в Нижневартовском районе произошло столкновение двух грузовиков: «КамАЗа» под управлением 47-летнего водителя и «МАЗа» под управлением 52-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «КамАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пять человек получили травмы. Задержано три водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования, двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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