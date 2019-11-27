2019-11-27T08:37:03+03:00
Происшествия

В Нижневартовске за попытку сбыть 2,3 кг наркотиков судят красноярца

«Синтетику» он пытался сбывать в Югре
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске за попытку сбыть 2,3 кг наркотиков судят красноярца. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске за попытку сбыть 2,3 кг наркотиков судят красноярца. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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В Нижневартовске 25-летнего жителя Красноярского края обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, молодой человек в январе 2019 прибыл в Нижневартовск для сбыта наркотических средств.

Арендовав жилье, он до марта 2019 года получал от неустановленного лица синтетические наркотики, фасовал их на мелкие партии и производил «закладки» на территории города.

В апреле 2019 года сотрудники полиции задержали молодого человека и изъяли из незаконного оборота более 2,3 килограмм наркотиков.

По ходатайству прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит пожизненное тюремное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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