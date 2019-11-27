2019-11-27T07:31:58+03:00
Общество

На промзоне в городе Советский ночью сгорела подстанция

Причину возгорания выясняют дознаватели
Алена Кульмухаметова
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На промзоне в городе Советский ночью сгорела подстанция. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреНа промзоне в городе Советский ночью сгорела подстанция. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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Пожар в промышленной зоне городе Советский произошел глубокой ночью 27 ноября. Сгорела трансформаторная подстанция.

В МЧС по ХМАО-Югре сообщили, что в 02:49 диспетчеру поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции в Северной промзоне. В 02:59 пожар локализован, в 03:00 ликвидировано открытое горение. В ликвидации пожара были задействованы девять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

Еще один пожар зарегистрирован ночью в Ханты-Мансийске. В 00:19 поступило сообщение о возгорании автомобиля по ул. Объездная. В 00:28 ликвидировано открытое горение. В ликвидации пожара были задействованы три человека личного состава и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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