2019-11-27T06:39:55+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону

На соревнование приедут именитые спортсмены
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Завтра, 28 ноября, в окружной столице стартует первый этап Кубка России по биатлону. 115 биатлонистов - 55 мужчин и 60 юниоров - из 19 субъектов России пробегут три гонки - спринт, гонку преследования и большой масс-старт.

По информации «ЮграМегаСпорт», в настоящее время спортсмены, среди которых такие известные биатлонисты как Максим Цветков, Игорь Малиновский, югорчане Алексей Волков и Семен Сучилов, тренируются на трассах Центра зимних видов спорта имени А.В.Филипенко, организаторы делают все возможное, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне и оставили только хорошие воспоминания как у участников, так и у зрителей.

Гонки стартуют 28 ноября: в 11:00 - спринт, мужчины, 10 км; в 13:30 - спринт, юниоры, 10 км. В субботу 30 ноября: 11:00 - гонка преследования, мужчины, 12,5 км; в 12:45 - гонка преследования, юниоры, 12,5 км. В воскресенье 1 декабря:11:00 - большой масс-старт, мужчины, 15 км; в 13:00 - большой масс-старт, юниоры, 15 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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