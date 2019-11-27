СЕГОДНЯ 06:22 2019-11-27T06:22:54+03:00

Погода в Югре 27 ноября: небольшой снег при юго-западном ветре. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В среду 27 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -10 градусов, местами до -15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Сургуте пасмурно, снегопады. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -11 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU