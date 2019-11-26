Мошенники оставили сургутянку без красной икры на новогодний стол
Подготовка к новому году в у жительницы поселка Белый Яр Сургутского района началась задолго до начала декабря. Женщина потратила на красную икру почти 60 тысяч рублей, но товара так и не дождалась.
По данным полиции Сургутского района, 35-летняя жительница поселка Белый Яр заказала в интернете рыбную икру. Объявление о продаже деликатеса она нашла на популярном сайте.
После переписки с продавцом, она перевела 57 тысяч рублей на указанный счет. Больше дозвониться она до него не смогла, товар, сургутянка не получила.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU