2019-11-26T15:55:05+03:00
Общество

Мошенники оставили сургутянку без красной икры на новогодний стол

Женщина заказала товар на 57 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Мошенники оставили сургутянку без красной икры на новогодний стол. Фото с сайта pixabay.comМошенники оставили сургутянку без красной икры на новогодний стол. Фото с сайта pixabay.com
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Подготовка к новому году в у жительницы поселка Белый Яр Сургутского района началась задолго до начала декабря. Женщина потратила на красную икру почти 60 тысяч рублей, но товара так и не дождалась.

По данным полиции Сургутского района, 35-летняя жительница поселка Белый Яр заказала в интернете рыбную икру. Объявление о продаже деликатеса она нашла на популярном сайте.

После переписки с продавцом, она перевела 57 тысяч рублей на указанный счет. Больше дозвониться она до него не смогла, товар, сургутянка не получила.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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