В Югре медики отмечают низкий порог заболеваемости гриппом
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в течение последних семи недель, регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заболеваемость совокупного населения и по отдельным возрастным группам ниже пороговых уровней.
По данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, в муниципалитетах эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как стабильная. Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях.
Наиболее эффективным средством против гриппа, по данным специалистов, является вакцинация.
Продолжается прививочная кампания против гриппа. В целом по округу привито 739247 человек – 44,1% от населения.
ИСТОЧНИК KP.RU