2019-11-26T15:23:38+03:00
Общество

В Югре медики отмечают низкий порог заболеваемости гриппом

Вирусы выявляется в единичных случаях
Алена Кульмухаметова
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В Югре медики отмечают низкий порог заболеваемости гриппомВ Югре медики отмечают низкий порог заболеваемости гриппомФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в течение последних семи недель, регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заболеваемость совокупного населения и по отдельным возрастным группам ниже пороговых уровней.

По данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, в муниципалитетах эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как стабильная. Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях.

Наиболее эффективным средством против гриппа, по данным специалистов, является вакцинация.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. В целом по округу привито 739247 человек – 44,1% от населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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