2019-11-26T14:40:20+03:00
Происшествия

На трассе в Нижневартовском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа»

Столкнулись два грузовика
Алена Кульмухаметова
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На трассе в Нижневартовском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа»На трассе в Нижневартовском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа»Фото: Татьяна Коркина
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 26 ноября, около 15 часов на 75 км автодороги «Нижневартовск – Радужный». Столкнулись два грузовых автомобиля.

По предварительным данным УМВД по ХМАО-Югре, столкновение произошло между автомобилями «КамАЗ» и «МАЗ», которые двигались в попутном направлении. В результате обгона одного из большегрузов, автомобили съехали в кювет.

Водитель автомобиля «КамАЗ» погиб на месте происшествия до прибытия медиков.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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