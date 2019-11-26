На трассе в Нижневартовском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа»
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 26 ноября, около 15 часов на 75 км автодороги «Нижневартовск – Радужный». Столкнулись два грузовых автомобиля.
По предварительным данным УМВД по ХМАО-Югре, столкновение произошло между автомобилями «КамАЗ» и «МАЗ», которые двигались в попутном направлении. В результате обгона одного из большегрузов, автомобили съехали в кювет.
Водитель автомобиля «КамАЗ» погиб на месте происшествия до прибытия медиков.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU