В Кондинском районе коммунальщики винят местных жителей в холодных батареях
Действующая система теплоснабжения поселка Междуреченский в стуки теряет по 17 кубометров горячей воды. Слив воды потребителями тепла с батарей грозит коммунальной аварией.
Как сообщили в администрации города, для нормализации системы теплоснабжения в жилых домах жителей поселка убедительно просят прекратить слив воды из батарей и труб. Потеря воды негативно влияет на работу котельных, особенно при низких температурах, более того, может привести к их полной остановке.
Если самостоятельно спустить воздух из системы отопления не получается, просим вас обратиться по телефонам: 41-756 (круглосуточно, ООО «Лидер»), 32-177 (в рабочее время, специалист по работе с обращениями граждан, администрация Кондинского района).
ИСТОЧНИК KP.RU