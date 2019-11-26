2019-11-26T14:31:38+03:00
Общество

В Кондинском районе коммунальщики винят местных жителей в холодных батареях

Потребители тепла сливают горячую воду
Алена Кульмухаметова
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В Кондинском районе коммунальщики винят местных жителей в холодных батареяхВ Кондинском районе коммунальщики винят местных жителей в холодных батареяхФото: Татьяна Коркина
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Действующая система теплоснабжения поселка Междуреченский в стуки теряет по 17 кубометров горячей воды. Слив воды потребителями тепла с батарей грозит коммунальной аварией.

Как сообщили в администрации города, для нормализации системы теплоснабжения в жилых домах жителей поселка убедительно просят прекратить слив воды из батарей и труб. Потеря воды негативно влияет на работу котельных, особенно при низких температурах, более того, может привести к их полной остановке.

Если самостоятельно спустить воздух из системы отопления не получается, просим вас обратиться по телефонам: 41-756 (круглосуточно, ООО «Лидер»), 32-177 (в рабочее время, специалист по работе с обращениями граждан, администрация Кондинского района).

ИСТОЧНИК KP.RU

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