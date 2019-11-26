СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-26T14:01:48+03:00

В Когалыме к новому году возведут два снежных городка. Фото с сайта администрации города Когалым

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Два снежных городка построят к новому году в Когалыме. Он разместится на центральной площади по ул. Мира, второй - на территории зоны отдыха «Метелица».

Как рассказали в мэрии Когалыма, в каждом городке займут свое почетное место главные герои - новогодняя ель, Дед Мороз и Снегурочка, символ года, фигурки и композиции, выполненные изо льда. Для развлечений предусмотрены снежные горки и фотозоны.

Не обойдется в этом году без сюрпризов и нововведений. Например, одна из задумок организаторов – проведение мастер-классов во время народных гуляний в самых настоящих хантыйских чумах. Их установят на центральной площади.

Работать над созданием городков и организацией мероприятий будут сотрудники более 30 организаций, учреждений и предприятий.

Отметим, подготовка к возведению Снежного городка на центральной площади уже началась – сюда завозят снег. В ближайшие дни приступят к заготовке льда для резки фигур. Обеспечивать охрану в период строительства и работы городков будут сотрудники полиции и предприятий. Улицы города украсят световые гирлянды.

Приемка Снежных городков запланирована на 21 декабря. А уже 29 декабря состоятся народные гуляния на Центральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU