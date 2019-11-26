2019-11-26T13:46:16+03:00
Общество

Из кранов жителей Урая льется черная вода с песком

Администрация отправляет горожан жаловаться в Урайтеплоэнергию
Алена Кульмухаметова
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Из кранов жителей Урая льется черная вода с пескомИз кранов жителей Урая льется черная вода с пескомФото: Татьяна Коркина
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На страницах городских пабликов в социальных сетях жители Урая жалуются на резкое ухудшения качества питьевой воды.

Как сообщили в мэрии, виной всему порыв, который произошел 18 ноября на участке одной из 4-х магистралей. Во время устранения порыва на некоторых участках распределительной сети питьевого водоснабжения произошла смена направления движения воды, что и могло повлиять на качество воды.

В администрации отметили, что все обращения жильцов отработаны оперативно. Качество воды доведено до нормативных показателей путем пролива и очистки фильтров общедомовых приборов учета. Порыв устранён. - Просим жителей города при ухудшении качества питьевой воды незамедлительно сообщать в Управляющую компанию и АО «Водоканал» для определения причины и восстановления качества питьевой воды, сказали в городской администрации.

Между тем, некачественной оказалась не только холодная воды. Так, житель 2 мкр дом 104 вчера в рассказал, что накануне вода горячая шла с черным песком. Песка было так много, что сетка на кране забивалась полностью.

Его поддержала еще одна горожанка. По ее словам несколько дней назад была такая же история с водой: черные ржавые ошметки и неприятный запах, сетка на кранах постоянно засоряется.

По данным фактам в мэрии ответили, что из-за проблем с горячей водой урайцам следует обратиться в Урайтеплоэнергию по номеру телефона: 2-51-13, так как, к сожалению, Водоканал отвечает только за холодную воду и водоотведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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