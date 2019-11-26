2019-11-26T12:59:43+03:00
Происшествия

Жительницу Лянтора судят за помощь иностранке

Женщина прописала в своей квартире мигрантку
Алена Кульмухаметова
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Жительницу Лянтора судят за помощь иностранкеЖительницу Лянтора судят за помощь иностранкеФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются рейды по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства.

Так, накануне сотрудниками полиции Сургутского района выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранки.

Жительница города Лянтор прописала в своей квартире знакомую – уроженку ресублики Таджикистан, без предоставления жилого помещения для проживания. Она пояснила, что таким образом решила помочь.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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