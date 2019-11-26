СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-26T11:48:30+03:00

В 7сезоне шоу «Голос. Дети» за победу поборется юная жительница Ханты-Мансийска. Фото пресс-службы КДЦ «Октябрь»

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На шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» появится юная воспитанница культурно-досугового центра «Октябрь» Виктория Узун из Ханты-Мансийска.

Девочка является солисткой творческого коллектива вокального ансамбля «Карандаши». В сентябре этого года она подала заявку на участие в шоу, отправив организаторам две композиции - «Небо Славян» и «Возвращайся домой».

По итогам первого заочного кастинга Виктория прошла в следующий этап, который пройдёт 1 декабря в Москве.

Пресс-служба КДЦ «Октябрь» отмечает, что Виктория– не единственная воспитанница их, приглашенная к участию в проектах «Первого канала». В 2015 году Ханты-Мансийск на шоу «Голос» представляла Елизавета Попова, в 2018 году на «Голос. Дети» – Ксения Скосырева.

ИСТОЧНИК KP.RU