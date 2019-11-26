В Ханты-Мансийске состоится турнир единоборств «Кубок Содружества»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-26T10:55:48+03:00

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В окружной столице 12- 15 декабря на территории Центра развития теннисного спорта состоится Международный турнир по смешанному боевому единоборству «Кубок Содружества».

Турнир проводится не впервые.

Участники будут бороться за звание сильнейших спортсменов в десяти весовых категориях.

Программа соревнований рассчитана на 2 дня, 14 и 15 декабря. В первый день состоятся предварительные поединки, во второй – финальные.

По данным «ЮграМегаСпорт», Общий призовой фонд турнира составит 2 500 000 рублей.

Увидеть поединки можно бесплатно, а для тех, кто не сможет посетить Ханты-Мансийск, будет вестись интернет-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU