В Ханты-Мансийске состоится турнир единоборств «Кубок Содружества»
В окружной столице 12- 15 декабря на территории Центра развития теннисного спорта состоится Международный турнир по смешанному боевому единоборству «Кубок Содружества».
Турнир проводится не впервые.
Участники будут бороться за звание сильнейших спортсменов в десяти весовых категориях.
Программа соревнований рассчитана на 2 дня, 14 и 15 декабря. В первый день состоятся предварительные поединки, во второй – финальные.
По данным «ЮграМегаСпорт», Общий призовой фонд турнира составит 2 500 000 рублей.
Увидеть поединки можно бесплатно, а для тех, кто не сможет посетить Ханты-Мансийск, будет вестись интернет-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU