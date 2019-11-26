В Нягани значительно сократились очереди в регистратуру детской поликлиники
Широкое внедрение электронного документооборота позволило детской поликлинике Нягани решить многолетнюю проблему – очереди в регистратуру. Теперь все записи медкарты в компьютерах врачей.
- За два месяца, что регистратура работает в новом режиме, без амбулаторных карт, очередь к администраторам сократилась на 90 % - заявил заведующий информационно – аналитическим отделением поликлиники Роман Туранов.
Также обновлены интерьеры регистратуры и взаимодействие с администратором теперь происходит индивидуально, без всяких барьеров.
Родители маленьких пациентов уже по достоинству оценили произошедшие изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU