2019-11-26T10:50:10+03:00
Общество

В Нягани значительно сократились очереди в регистратуру детской поликлиники

Изменения стали возможны благодаря внедрению электронного документооборота
Алена Кульмухаметова
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В Нягани значительно сократились очереди в регистратуру детской поликлиникиВ Нягани значительно сократились очереди в регистратуру детской поликлиникиФото: pixabay.com
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Широкое внедрение электронного документооборота позволило детской поликлинике Нягани решить многолетнюю проблему – очереди в регистратуру. Теперь все записи медкарты в компьютерах врачей.

- За два месяца, что регистратура работает в новом режиме, без амбулаторных карт, очередь к администраторам сократилась на 90 % - заявил заведующий информационно – аналитическим отделением поликлиники Роман Туранов.

Также обновлены интерьеры регистратуры и взаимодействие с администратором теперь происходит индивидуально, без всяких барьеров.

Родители маленьких пациентов уже по достоинству оценили произошедшие изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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