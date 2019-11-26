В Ханты-Мансийске девушка, желая «Айфон», перевела мошеннику свои сбережения
Ни денег, ни телефона не дождалась 18-летняя жительница окружной столицы Югры. Девушка обратилась с заявлением в полицию.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, жительница Ханты-Мансийска лишились более 20 тысяч рублей в попытке приобрести смартфон «Iphone XR» на сайте бесплатных объявлений. Деньги девушка перевела на счет злоумышленника в качестве аванса.
По данным ведомства, за минувшие сутки в Югре зарегистрировано 5 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Урая, Нижневартовского и Сургутского районов перевели злоумышленникам 290 тысяч рублей.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU