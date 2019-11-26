СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-26T10:33:21+03:00

В Ханты-Мансийске девушка, желая "Айфон", перевела мошеннику свои сбережения

Покупку она совершила через сайт

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Ни денег, ни телефона не дождалась 18-летняя жительница окружной столицы Югры. Девушка обратилась с заявлением в полицию.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, жительница Ханты-Мансийска лишились более 20 тысяч рублей в попытке приобрести смартфон «Iphone XR» на сайте бесплатных объявлений. Деньги девушка перевела на счет злоумышленника в качестве аванса.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Югре зарегистрировано 5 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Урая, Нижневартовского и Сургутского районов перевели злоумышленникам 290 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU