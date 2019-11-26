Житель Сургута пытался сбыть крупную партию наркотиков в Нефтеюганске
Суд решит судьбу сургутянина, который распространял наркотики в Нефтеюганске. Обвинение предъявлено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере».
По информации прокуратуры Югры, осенью прошлого года он приобрел через «тайник-закладку» наркотики. Затем обвиняемый расфасовывал их на мелкие партии и хранил при себе.
В октябре 2018 года злоумышленник продал часть наркотиков 4 жителям Нефтеюганска. И уже в ноябре его задержала полиция и нашла при нём 430 грамм «синтетики».
Обвиняемый заключён под стражу. Его дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU