2019-11-26T09:54:24+03:00
Происшествия

Житель Сургута пытался сбыть крупную партию наркотиков в Нефтеюганске

У него изъято почти полкило «синтетики»
Алена Кульмухаметова
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Житель Сургута пытался сбыть крупную партию наркотиков в НефтеюганскеЖитель Сургута пытался сбыть крупную партию наркотиков в НефтеюганскеФото: Татьяна Коркина
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Суд решит судьбу сургутянина, который распространял наркотики в Нефтеюганске. Обвинение предъявлено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере».

По информации прокуратуры Югры, осенью прошлого года он приобрел через «тайник-закладку» наркотики. Затем обвиняемый расфасовывал их на мелкие партии и хранил при себе.

В октябре 2018 года злоумышленник продал часть наркотиков 4 жителям Нефтеюганска. И уже в ноябре его задержала полиция и нашла при нём 430 грамм «синтетики».

Обвиняемый заключён под стражу. Его дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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