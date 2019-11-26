СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-26T09:36:03+03:00

Прокуратура Югры проводит проверку по факту пожара в общежитии Сургута. Фото с сайта администрации города Сургут

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Прокурором Югры дано поручение прокурору Сургута организовать проверку по факту произошедшего 25 ноября 2019 года пожара в деревянном многоквартирном доме в п.Дорожный, в результате которого пострадали жильцы и погиб один человек.

Ведомством будет проверено соблюдение требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, а также обеспечению пострадавших жильем.

Напомним, пожар в 2-этажном доме № 4 поселка Дорожный произошел 25 ноября. Сообщение о возгорании поступило в 9.45. В доме 28 квартир, проживает 46 человек. 12 человек были эвакуированы. В 11.30 пожар ликвидирован, здание уничтожено огнем. В результате возгорания пострадали семь человек, в том числе один ребенок. По уточненным данным, погиб взрослый мужчина.

Всем семьям, пострадавшим в результате пожара в жилом доме поселка Дорожный, администрация Сургута окажет материальную помощь и выделит жилье в маневренном фонде.

В городском центре социального обслуживания по улице Лермонтова 3/1 круглосуточный пункт приема посильной помощи от сургутян, желающих оказать поддержку пострадавшим. Среди них – 12 детей, в основном, школьников. Сбор помощи также организовал родительский комитет 22-й школы.

ИСТОЧНИК KP.RU