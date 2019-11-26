В Нижневартовске выставка в честь юбилея Победы станет передвижной
В Нижневартовске состоялось торжественное открытие фотовыставки «Наша гордость». Мероприятие стало стартом череды событий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как рассказали в администрации города Нижневартовск, до конца недели фотовыставка будет работать на втором этаже Дворца культуры «Октябрь». Вартовчане смогут узнать о судьбе нижневартовских фронтовиков, тружеников тыла, увидеть их современные фотографии, а также снимки, сделанные в период войны.
О судьбе 108 свидетелей Великой Отечественной войны на выставке рассказывают почти 400 снимков из личных архивов ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех, кто стал свидетелем страшных событий.
Как сообщили в Молодежном совете при главе города, фотовыставка каждое воскресенье будет менять свое месторасположение. На следующей неделе ознакомиться с ней смогут пассажиры аэропорта Нижневартовска. Спустя еще неделю «Наша гордость» будет работать на базе Южно-Уральского государственного университета.
ИСТОЧНИК KP.RU