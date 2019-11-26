2019-11-26T10:41:18+03:00
Общество

В Нижневартовске выставка в честь юбилея Победы станет передвижной

О судьбе 108 свидетелей войны расскажут почти 400 снимков из личных архивов
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске выставка в честь юбилея Победы станет передвижной. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске выставка в честь юбилея Победы станет передвижной. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске состоялось торжественное открытие фотовыставки «Наша гордость». Мероприятие стало стартом череды событий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в администрации города Нижневартовск, до конца недели фотовыставка будет работать на втором этаже Дворца культуры «Октябрь». Вартовчане смогут узнать о судьбе нижневартовских фронтовиков, тружеников тыла, увидеть их современные фотографии, а также снимки, сделанные в период войны.

О судьбе 108 свидетелей Великой Отечественной войны на выставке рассказывают почти 400 снимков из личных архивов ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех, кто стал свидетелем страшных событий.

Как сообщили в Молодежном совете при главе города, фотовыставка каждое воскресенье будет менять свое месторасположение. На следующей неделе ознакомиться с ней смогут пассажиры аэропорта Нижневартовска. Спустя еще неделю «Наша гордость» будет работать на базе Южно-Уральского государственного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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