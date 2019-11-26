СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-26T10:32:53+03:00

В Ханты-Мансийске состоится первый межрегиональный антинаркотический форум Фото: pixabay.com

На нём участники обменяются наиболее эффективными идеями и практиками

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Первый межрегиональный антинаркотический форум пройдёт в столице Югры 28-29 ноября.

В программе предусмотрена работа 4 секций. Первая секция посвящена лучшим практикам, вторая – выявлению и лечению наркомании, третья - партнерству в сфере реабилитации и четвёртая – информационной безопасности в интернете.

В качестве экспертов выступят региональные и федеральные специалисты. Регистрация участников по ссылке .

Добавим, что форум направлен на объединение усилий по профилактике наркомании и обмена лучшими практиками.

ИСТОЧНИК KP.RU