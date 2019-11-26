2019-11-26T08:30:31+03:00
Общество

В Югре подготовлены к эксплуатации почти половина зимников

Рисков срывов и затягивания завершения дорожных работ нет
Алена Кульмухаметова
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В Югре подготовлены к эксплуатации почти половина зимниковВ Югре подготовлены к эксплуатации почти половина зимниковФото: pixabay.com
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Всего в Югре будет эксплуатироваться 56 зимних автодорог и 60 ледовых переправ, включая 1 переправу в границах Уватского района Тюменской области.

По данным департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры, 47% от общего объёма работ по обустройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ на данный момент выполнено в регионе.

- В Югре ведётся работа по устройству 2352 километров зимних автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, в том числе 22 километров ледовых переправ, – сообщил в ходе директор окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок.

Он также отметил, что выполняются все запланированные мероприятия, включая профилактические, устанавливаются дорожные знаки, заградительные снежные валы, шлагбаумы, посты регулирования. По его мнению, рисков срывов и затягивания завершения работ нет.

Срок завершения всех работ – 25 декабря.

Отметим, что ранее контракты с подрядчиками на выполнение работ по устройству и содержанию зимних дорог и ледовых переправ заключались на 1 год. По мнению губернатора Югры Натальи Комаровой, такой подход влиял на качество «зимников». Теперь контракт заключается не на 1 год и сезон, а на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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