2019-11-26T08:19:37+03:00
Общество

Полиция Югры продолжает фиксировать кражи велосипедов

Владельцы оставляют транспорт на лестничных площадках
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Полиция Югры продолжает фиксировать кражи велосипедовПолиция Югры продолжает фиксировать кражи велосипедовФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сезон краж велосипедов, не смотря на морозы, в Югре не завершен. Владельцы велотранспорта оставляют свое имущество в подъездах, откуда оно пропадает.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, кражу велосипеда раскрыли полицейские Нефтеюганского района. Как оказалось, в преступлению причастен пенсионер, который из подъезда одного из домов 4 микрорайона поселка Пойковский, забрал чужой велик. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений: 3 кражи, преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и 1 угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске состоится турнир единоборств «Кубок Содружества»
В Нягани значительно сократились очереди в регистратуру детской поликлиники
В Ханты-Мансийске девушка, желая «Айфон», перевела мошеннику свои сбережения
Югра полностью готова к осенне-зимнему сезону
В Нефтеюганском районе водолазы ищут югорчанку
Житель Сургута пытался сбыть крупную партию наркотиков в Нефтеюганске
В Нижневартовске за ограбление банка с игрушечным пистолетом осудили мигранта
Прокуратура Югры проводит проверку по факту пожара в общежитии Сургута
В Нижневартовске выставка в честь юбилея Победы станет передвижной
В Ханты-Мансийске состоится первый межрегиональный антинаркотический форум
В Югре подготовлены к эксплуатации почти половина зимников
Сургутянам предлагают проголосовать за парк за Саймой
В Нижневартовске за разбойное нападение на магазин задержаны трое мужчин
В Сургуте водитель «Мерседеса» на зебре сбила пешехода
В Югре инспекторы спасли из капканов двух соболей
Погода в Югре 26 ноября: слабый ветер и мороз
В Сургуте устанавливают новые контейнеры для сбора мусора
В Нягани младший брат зарезал приехавшего погостить родственника
Власти Сургута окажут материальную помощь погорельцам из общежития
Сайт-клон обманул сургутянку на 5 тысяч рублей