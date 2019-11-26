Полиция Югры продолжает фиксировать кражи велосипедов

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-26T08:19:37+03:00

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Сезон краж велосипедов, не смотря на морозы, в Югре не завершен. Владельцы велотранспорта оставляют свое имущество в подъездах, откуда оно пропадает.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, кражу велосипеда раскрыли полицейские Нефтеюганского района. Как оказалось, в преступлению причастен пенсионер, который из подъезда одного из домов 4 микрорайона поселка Пойковский, забрал чужой велик. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений: 3 кражи, преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и 1 угон.

ИСТОЧНИК KP.RU