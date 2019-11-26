СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-26T07:57:05+03:00

В Нижневартовске за разбойное нападение на магазин задержаны трое мужчин Фото: Татьяна Коркина

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Сумма награбленного в ночном магазине составила 1150 рублей. Молодых людей задержали.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 19 ноября текущего года, трое жителей Нижневартовска 22 и 26 лет, совершили нападение на продавца одного из ночных магазинов, расположенных по улице Маршала Жукова в Нижневартовске.

Ворвавшись внутрь, мужчины, угрожая пистолетами (как показалось продавцу) потребовали у продавца имеющиеся в наличии деньги. Для устрашения ситуации, один из участников нападения ударил работника магазина. Затем злоумышленники забрали выручку из кассы и скрылись.

Ущерб от содеянного составил 1150 рублей. Потерпевший сообщил о нападении в полицию. В настоящее время личности участников преступления установлены.

На данный момент подозреваемые арестованы. Известно, что вартовчане уже были ранее судимы за различные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU