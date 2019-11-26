В Нижневартовске за разбойное нападение на магазин задержаны трое мужчин
Сумма награбленного в ночном магазине составила 1150 рублей. Молодых людей задержали.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, 19 ноября текущего года, трое жителей Нижневартовска 22 и 26 лет, совершили нападение на продавца одного из ночных магазинов, расположенных по улице Маршала Жукова в Нижневартовске.
Ворвавшись внутрь, мужчины, угрожая пистолетами (как показалось продавцу) потребовали у продавца имеющиеся в наличии деньги. Для устрашения ситуации, один из участников нападения ударил работника магазина. Затем злоумышленники забрали выручку из кассы и скрылись.
Ущерб от содеянного составил 1150 рублей. Потерпевший сообщил о нападении в полицию. В настоящее время личности участников преступления установлены.
На данный момент подозреваемые арестованы. Известно, что вартовчане уже были ранее судимы за различные преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU