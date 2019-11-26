2019-11-26T07:35:23+03:00
Общество

В Сургуте водитель «Мерседеса» на зебре сбила пешехода

Пострадавшей понадобилась помощь медиков
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте водитель «Мерседеса» на зебре сбила пешеходаВ Сургуте водитель «Мерседеса» на зебре сбила пешеходаФото: Татьяна Коркина
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Водитель «Мерседес Бенц» не уступила дорогу, переходящей «зебру» сургутянке и сбила ее. Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 ноября.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 16 часов 30 минут на улице Билецкогого в Сургуте 29-летняя водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», сбила 40-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы. Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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