СЕГОДНЯ 07:02 2019-11-26T07:02:56+03:00

В Югре инспекторы спасли из капканов двух соболей. Фото с сайта Природнадзора Югры

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Инспекторы Советского отдела Природнадзора-Югры в Советском районе спасли от гибели двух пушных зверьков – соболей.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 16 ноября на расстоянии около 60 км от поселка Агириш Советского района инспекторами обнаружен свежий след снегохода. При следовании по нему был обнаружен ногозахватывающий удерживающий капкан со стальными дугами, в который попал соболь. Зверек был жив и пытался высвободить зажатую лапу. Инспекторы оказались в нужное время в нужном месте. Освободив животное из капкана, инспекторы осмотрели его и, поняв, что он невредим, отпустили в естественную среду обитания.

Фото с сайта Природнадзора Югры

На следующий день был обнаружен второй соболь, попавший в капкан, инспекторами так же приняты все меры по спасению животного.

Добавим, что ловить капканами пушных зверей запрещено. Охотникам подобное нарушение грозит лишением лицензии на охоту.

ИСТОЧНИК KP.RU