2019-11-26T04:59:10+03:00
Общество

Погода в Югре 26 ноября: слабый ветер и мороз

К вечеру значительно потеплеет
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 26 ноября: слабый ветер и мороз. Фото Ивана ГорбуноваПогода в Югре 26 ноября: слабый ветер и мороз. Фото Ивана Горбунова
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Во вторник 26 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -13 градусов, местами -15, -20 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -12 градусов.

В Сургуте ясно и без осадков, вечером небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 1-2 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -29, -19 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, вечером небольшой снег. Ветер южный 1-2 метров в секунду.Температура воздуха днем составит -26, -20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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