В Нягани младший брат зарезал приехавшего погостить родственника

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-25T15:44:20+03:00

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Тело 57-летнего жителя Нягани с ножевыми ранениями было обнаружено 21 ноября в доме по улице Интернациональная.

По данному факту Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Оперативники выяснили, что к совершению убийства причастен 50-летний родной брат погибшего, проживающий по адресу, где найдено тело мужчины. Погибший приехал в город Нягань 20 ноября из Свердловской области и обратился к брату с просьбой переночевать у него дома. В ходе застолья вечером между братьями произошла ссора, в пылу которой младший из братьев зарезал старшего. По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемому грозит срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU