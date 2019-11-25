Власти Сургута окажут материальную помощь погорельцам из общежития

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-25T15:31:05+03:00

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Всем семьям, пострадавшим в результате пожара в жилом доме поселка Дорожный, администрация Сургута окажет материальную помощь и предоставит временные места в гостинице. В ближайшие дни будет решен вопрос с выделением маневренного жилого фонда. Об этом сообщает администрация города Сургут.

К временному размещению людей были оперативно подготовлены школа №22 и гостиница «Обь». На месте пожара уже проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, создан оперативный штаб.

Уже опрошено 15 семей, семь из которых подтвердили потребность в размещении. Им предоставят места в гостинице на ближайшие трое суток. Затем власти города будут принимать решение о размещении в муниципальном жилье.

В результате возгорания пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Фото с сайта администрации города Сургут

- С каждой семьей работа ведется индивидуально. Восемь семей разместились у родственников. Еще шесть семей сейчас разыскивают, чтобы изучить ситуацию. Что касается социальных выплат, уже сейчас с каждой семьей работают сотрудники управления социальной зашиты по Сургуту и Сургутскому району. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь в виде выплат для людей, оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации. Размер таких выплат составляет до 40 тысяч рублей, – поясняет заместитель главы города Анна Томазова.

Для всех семей будет организована выдача первоочередных продуктовых наборов и средств первой необходимости. Кроме этого, в городском центре социального обслуживания по улице Лермонтова 3/1 круглосуточный пункт приема посильной помощи от сургутян, желающих оказать поддержку пострадавшим. Среди них – 12 детей, в основном, школьников. Сбор помощи также организовал родительский комитет 22-й школы.

Напомним, пожар в двухэтажном доме № 4 поселка Дорожный произошел сегодня утром, 25 ноября. В доме 28 квартир, проживает 46 человек. 12 человек были эвакуированы. В 11.30 пожар ликвидирован, здание уничтожено огнем. В результате возгорания пострадали семь человек, в том числе один ребенок. По уточненным данным, погиб мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU