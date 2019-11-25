2019-11-25T15:03:57+03:00
Происшествия

Сайт-клон обманул сургутянку на 5 тысяч рублей

Женщина была уверена, что оплачивает свои услуги
Алена Кульмухаметова
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Сайт-клон обманул сургутянку на 5 тысяч рублейСайт-клон обманул сургутянку на 5 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Сургута обратилась 34-летняя сургутянка и заявила, что пострадала от действий мошенников в сети Интернет.

Полицейским она рассказала, что пыталась пополнить счет абонентского номера одного из операторов сотовой связи в сети Интернет. Через поисковую систему ввела название компании, чьими услугами пользуется и перешла по ссылке. Внешне сайт не отличался от оригинала и жительница Сургута, будучи уверенной в достоверности информации, заполнила форму для пополнения баланса на 300 рублей, ввела данные карты и пароль, поступивший в смс-сообщении. В результате с банковской карты сургутянки были списаны 5 тысяч 300 рублей.

- Мошеннический сайт визуально не отличается от сайта-оригинала оператора сотовой связи, различия имеет только в доменном имени, а также известно, что данный сайт зарегистрирован на территории иностранного государства, сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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