В Югре состоится конференция по новой модели авиаперевозок округа
Губернатор Югры Наталья Комарова 26 ноября в 12:00 примет участие в онлайн-конференции «Реализация новой модели развития пассажирских авиаперевозок в Ханты-Мансийском автономном округе в 2019 году. Взаимодействие видов транспорта в региональной пассажирской транспортной системе».
По данным правительства Югры, участниками мероприятия, помимо губернатора, станут члены окружного правительства, представители органов власти и местного самоуправления, авиакомпании «ЮТэйр», аэропортов, жители муниципалитетов.
Югорчане в режиме онлайн смогут обсудить с компетентными экспертами аспекты новой модели авиаперевозок, развития сети авиамаршрутов в автономном округе, вопросы безопасности и качества оказания транспортных услуг, перспективы развития маршрутной сети, нюансы формирования тарифов и многое другое.
Вопросы, видеообращения и предложения можно направлять в официальную группу региона «Югра» «ВКонтакте», в аккаунт главы региона в Инстаграм.
Прямой эфир конференции будет организован в группе «Югра».
Напомним, что это уже пятая онлайн-конференция с участием Натальи Комаровой в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU