2019-11-25T14:57:53+03:00
Общество

В Югре состоится конференция по новой модели авиаперевозок округа

Прямой эфир конференции будет организован в группе «Югра»
Алена Кульмухаметова
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В Югре состоится конференция по новой модели авиаперевозок округаВ Югре состоится конференция по новой модели авиаперевозок округаФото: Татьяна Коркина
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Губернатор Югры Наталья Комарова 26 ноября в 12:00 примет участие в онлайн-конференции «Реализация новой модели развития пассажирских авиаперевозок в Ханты-Мансийском автономном округе в 2019 году. Взаимодействие видов транспорта в региональной пассажирской транспортной системе».

По данным правительства Югры, участниками мероприятия, помимо губернатора, станут члены окружного правительства, представители органов власти и местного самоуправления, авиакомпании «ЮТэйр», аэропортов, жители муниципалитетов.

Югорчане в режиме онлайн смогут обсудить с компетентными экспертами аспекты новой модели авиаперевозок, развития сети авиамаршрутов в автономном округе, вопросы безопасности и качества оказания транспортных услуг, перспективы развития маршрутной сети, нюансы формирования тарифов и многое другое.

Вопросы, видеообращения и предложения можно направлять в официальную группу региона «Югра» «ВКонтакте», в аккаунт главы региона в Инстаграм.

Прямой эфир конференции будет организован в группе «Югра».

Напомним, что это уже пятая онлайн-конференция с участием Натальи Комаровой в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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