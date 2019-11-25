2019-11-25T13:54:17+03:00
Общество

У жителя Когалыма за полумиллионный долг перед банком приставы арестовали автомобиль

Машина уйдет с торгов
Алена Кульмухаметова
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У жителя Когалыма за полумиллионный долг перед банком приставы арестовали автомобильУ жителя Когалыма за полумиллионный долг перед банком приставы арестовали автомобильФото: Татьяна Коркина
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Кредит под залог автомобиля оказался невозвратным у жителя Когалыма. С машиной ему придется расстаться.

Как рассказали в УФССП по ХМАО-Югре, когалымчанин взял кредит в банке под залог «KIA RIO», но необходимую сумму не выплатил. Тогда банк обратился в суд о взыскании образовавшегося долга на заложенное имущество. Суд иск удовлетворил.

Приставами возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным обязательствам на общую сумму около 500 тысяч рублей.

Должнику было направлено требование о предоставлении автомобиля в счет уплаты долга, в котором указал установленный срок для добровольной передачи автомобиля, но должник машину не предоставил.

В связи с этим, сотрудник службы вынес постановление на запрет регистрационных действий в отношении легковушки. Пристав установил местоположение автомобиля, который был арестован. Машина будет выставлена на торги, средства, вырученные от продажи арестованного имущества, будут направлены в счет погашения задолженности перед банком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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