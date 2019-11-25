В Югре сотрудников исправительных колоний психологи учат управлять временем

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-25T13:35:20+03:00

Так их учат справляться со стрессом

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Сотрудников уголовно-исполнительной инспекции Югры психологи обучают эффективно управлять своим временем.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН ХМАО, в Нижневартовске для сотрудников колоний провели групповое психологическое занятие на тему «Тайм-менеджмент: простые способы управления временем».

Освоение этой техники позволяет сотрудникам научиться грамотно выстраивать свое время: успевать делать большое количество дел в короткие сроки и успевать находить время на семью и активный отдых.

Постоянное пребывание в состоянии стресса или, еще хуже, синдрома хронической усталости, из-за нехватки времени на пользу не пойдет ни работе, ни семье.

Психолог службы Анастасия Севостьянова рассказала, что основной секрет управления временем заключается в сосредоточенности и целенаправленности. День нужно начинать с первоочередных задач и делать все последовательно.

ИСТОЧНИК KP.RU