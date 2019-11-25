2019-11-25T13:35:20+03:00
Общество

В Югре сотрудников исправительных колоний психологи учат управлять временем

Так их учат справляться со стрессом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре сотрудников колоний психологи учат управлять временем. Фото с сайта пресс-службы УФСИНВ Югре сотрудников колоний психологи учат управлять временем. Фото с сайта пресс-службы УФСИН
Изменить размер текста:

Сотрудников уголовно-исполнительной инспекции Югры психологи обучают эффективно управлять своим временем.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН ХМАО, в Нижневартовске для сотрудников колоний провели групповое психологическое занятие на тему «Тайм-менеджмент: простые способы управления временем».

Освоение этой техники позволяет сотрудникам научиться грамотно выстраивать свое время: успевать делать большое количество дел в короткие сроки и успевать находить время на семью и активный отдых.

Постоянное пребывание в состоянии стресса или, еще хуже, синдрома хронической усталости, из-за нехватки времени на пользу не пойдет ни работе, ни семье.

Психолог службы Анастасия Севостьянова рассказала, что основной секрет управления временем заключается в сосредоточенности и целенаправленности. День нужно начинать с первоочередных задач и делать все последовательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте устанавливают новые контейнеры для сбора мусора
В Нягани младший брат зарезал приехавшего погостить родственника
Власти Сургута окажут материальную помощь погорельцам из общежития
Сайт-клон обманул сургутянку на 5 тысяч рублей
В Югре состоится конференция по новой модели авиаперевозок округа
В Сургуте школьницы избивали и вымогали деньги у одноклассницы
В Югре могут принять закон, обязывающий родителей ставить детям прививки
У жителя Когалыма за полумиллионный долг перед банком приставы арестовали автомобиль
Югорчане за минувшие сутки перевели мошенникам 360 тысяч рублей
Погорельцы из общежития Сургута размещены в гостинице «Обь»
Сургутянка предстанет перед судом за подделку алкоголя
При пожаре в общежитии Сургута погиб один человек
В Нягани сотрудник фирмы подписал необходимые акты за снегоход
Югорчанка заняла второе место во всероссийском конкурсе «Святость материнства-2019»
В Югре все больше детей страдают от ожирения
Жители Нягани все чаще заболевают сахарным диабетом
Югорчане в составе сборной России стали чемпионами мира по следж-хоккею
В Ханты-Мансийске стартует форум «Социальный конструктор Югры»
Житель Сургута во время драки откусил мочку уха посетителю кафе
В минувшие выходные в Югре в ДТП погибли 4 человека
В Нягани за антисанитарию закрыты два мясных магазина
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Сургуте в 2020 году
Житель Нижневартовска осужден за убийство нового знакомого