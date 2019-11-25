СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-25T14:01:25+03:00

Югорчане за минувшие сутки перевели мошенникам 360 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 14 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута, Лангепаса, Пыть-Яха, Когалыма, Нягани, Нефтеюганска, Сургутского и Советского районов перевели злоумышленникам более 360 тысяч рублей.

Так, 34-летнюю жительницу Сургута неизвестные обманули, создав аналог сайта оператора связи. Под видом оказания услуг телефонного оператора, а именно принятия оплаты за оказание услуг, они похитили у сургутянки более 5 тысяч рублей.

В Сургутском районе жительница поселка Белый Яр лишилась порядка 60 тысяч рублей в попытке купить на сайте бесплатных объявлений рыбную икру.

У жителя Нижневартовска злоумышленники похитили 22 тысячи рублей под предлогом конвертации бонусов от банка.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU