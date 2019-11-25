СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-25T12:54:57+03:00

Погорельцы из общежития Сургута размещены в гостинице «Обь». Фото с сайта администрации города Сургут

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Пожар в 2-этажном доме посёлка Дорожный города Сургута произошёл сегодня утром, 25 ноября. Один человек погиб.

Глава города Вадим Шувалов на своей странице во ВКонтакте рассказал побробности ЧП.

- В деревянном общежитии размещалось 28 квартир, зарегистрированы 46 человек. Оперативно проведена эвакуация людей, есть трое пострадавших, включая одного ребёнка. Идёт тушение пожара. Поручил обеспечить размещение, обогрев и питание пострадавшим. Сразу направлен автобус для кратковременного нахождения людей. Готова к временному размещению школа № 22 и гостиница «Обь». Все дополнительные меры поддержки и положенные выплаты также обеспечим. Причины возгорания уточняются, - сказал глава города.

Добавим, что на пожаре один человек погиб, семь пострадало, один из которых в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU