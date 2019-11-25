Погорельцы из общежития Сургута размещены в гостинице «Обь»
Пожар в 2-этажном доме посёлка Дорожный города Сургута произошёл сегодня утром, 25 ноября. Один человек погиб.
Глава города Вадим Шувалов на своей странице во ВКонтакте рассказал побробности ЧП.
- В деревянном общежитии размещалось 28 квартир, зарегистрированы 46 человек. Оперативно проведена эвакуация людей, есть трое пострадавших, включая одного ребёнка. Идёт тушение пожара. Поручил обеспечить размещение, обогрев и питание пострадавшим. Сразу направлен автобус для кратковременного нахождения людей. Готова к временному размещению школа № 22 и гостиница «Обь». Все дополнительные меры поддержки и положенные выплаты также обеспечим. Причины возгорания уточняются, - сказал глава города.
Добавим, что на пожаре один человек погиб, семь пострадало, один из которых в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU