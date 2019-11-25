СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-25T12:04:50+03:00

При пожаре в общежитии Сургута погиб один человек. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югры

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Страшный пожар случился сегодня утром 25 ноября в двухэтажном деревянном многоквартирном доме (общежитие) в Сургуте. По последним данным погиб один человек, шесть пострадали.

В МЧС России по ХМАО-Югре сообщили, что в 09:42 поступило сообщение о возгорании в общежитии поселка Дорожный в Сургуте. Спасателями было эвакуировано 27 человек, спасено 8 человек. На месте возгорания работают 45 специалистов от МЧС и 16 единиц техники. В 11:33 пожар был локализован на площади 300 кв.м., в 11:59 ликвидировано открытое горение.

Центр медицины катастроф сообщил об одном погибшем и шести пострадавших. Один из жильцов находится в тяжелом состоянии, остальные, в том числе ребенок — в состоянии средней степени тяжести.

- По списку в доме проживало 46 человек. 27 человек эвакуировались самостоятельно. Восемь были спасены, — рассказал начальник пресс-службы МЧС Югры Вадим Симоненко.

От администрации города Сургута был выделен автобус для доставки жильцов в пункт временного размещения. В настоящее время проводится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города по вопросам оказания помощи жильцам дома.

ИСТОЧНИК KP.RU