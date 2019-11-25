СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-25T11:46:21+03:00

В Нягани сотрудник фирмы подписал необходимые акты за снегоход. Фото с сайта pixabay.com

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Отделом по расследованию особо важных дел следственного комитета Югры завершено расследование уголовного дела в отношении работника нефтегазодобывающей компании. Он обвиняется в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере.

По данным следственного комитета Югры, обвиняемый, работая начальником механо-энергетического отдела в нефтегазодобывающей организации, в ноябре 2017 года получил от директора коммерческой фирмы снегоход стоимостью свыше 460 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ и принятие выполненных работ по договорам подряда.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Взяточнику грозит до 9 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU