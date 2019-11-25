СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-25T11:37:42+03:00

В Югре все больше детей страдают от ожирения. Фото с сайта pixabay

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Доля детей в общей численности населения ХМАО снижается, при этом все чаще у юных югорчан медики отмечают рост «взрослых» неинфекционных заболеваний и метаболических нарушений, таких как ожирение.

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в ХМАО Максима Слепова, до 80% подростков с ожирением транслируют проблемы во взрослую жизнь со всеми вытекающими последствиями: сахарный диабет, сердечная недостаточность, бесплодие. Причина – неправильно организованное питание дома и в школе.

Эксперты отметили, что профилактические осмотры школьников стабильно констатируют увеличение заболеваний пищеварительной и эндокринной систем, связанных в основном с нарушением обмена веществ. Этому способствуют малоподвижный образ жизни, время, проводимое у экранов электронных устройств, нарушение сна. Кроме того, на детей, проживающих в Югре, влияют достаточно суровые климатические условия. Эти факторы вместе с постоянно увеличивающимися учебными нагрузками приводят к истощению адаптационных ресурсов, что увеличивает риск развития хронических болезней.

В связи с этим общественники отметили чрезвычайную актуальность просвещения родителей и детей, пересмотр ассортимента школьных буфетов в пользу продуктов и напитков, содержащих витамины и пониженное содержание углеводов, а также выступили за запрет торговли фастфудом и энергетическими напитками в непосредственной близости от школ.

В настоящее время в регионе осуществляется пересмотр действующих санитарных правил по изменению норм пищевой ценности блюд для питания школьников. Рассматривается законопроект правительства Югры по порядку организации питания детей, имеющих определенную хроническую патологию.

ИСТОЧНИК KP.RU