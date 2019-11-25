Жители Нягани все чаще заболевают сахарным диабетом

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-25T11:02:51+03:00

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Врачи-эндокринологи и специалисты Центра здоровья Нягани в рамках окружного месячника по профилактике сахарного диабета проанализировали обращения пациентов и их истории болезней. На основании этого они составили картину здоровья граждан.

Выяснилось, что у 55% женщин в возрасте старше 45 лет и у 75% мужчин аналогичного возраста крайне высока вероятность появления проблем в работе эндокринной системы.

Чтобы этого не случилось, рекомендовано пересмотреть режимы питания, физических нагрузок, отказаться от вредных привычек, регулярно измерять уровень сахара в крови, посетить Школу здоровья для больных сахарным диабетом.

По словам Ирины Мазнициной, врача-эндокринолога Няганской городской поликлиники, сегодня на учете с диагнозом сахарный диабет состоит более 3000 пациентов. И эта цифра стремительно растет, поскольку граждане относятся к своему здоровью безответственно. Среди всех больных около 90% имеют сахарный диабет 2 типа, основные причины: ожирение, недостаточная физическая активность, неправильное питание.

- Если у вас диагностировали сахарный диабет, отчаиваться не стоит. При корректировке питания, пересмотре физической нагрузки, правильно подобранной терапии, скорее всего удастся восстановить правильный обмен веществ и вести полноценный образ жизни, - уверена Ирина Александровна Мазницина.

ИСТОЧНИК KP.RU