СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-25T10:54:10+03:00

Югорчане в составе сборной России стали чемпионами мира по следж-хоккею. Фото с сайта департамента спорта ХМАО-Югры

Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд

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В заключительный день турнира по следж-хоккею россияне провели встречу с командой Германии и одержали победу с разгромным счётом 10:0.

По данным департамента спорта ХМАО-Югры, из югорчан шайбы забросили Николай Терентьев, Константин Шихов, Илья Волков, Андрей Соколов, Михаил Мячин.

- Мы все очень гордимся нашей сборной и особенно югорчанами, которые выступили в ее составе, и с нетерпением ждем встречи, - заявил директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин.

Напомним, что следж-хоккей – это аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд, Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.

По итогам чемпионата места в количество очков турнирной таблице следующее: Россия (15), Словакия (11), Китай (9), Германия (7), Польша (3), Великобритания (0).

ИСТОЧНИК KP.RU