2019-11-25T10:05:25+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске стартует форум «Социальный конструктор Югры»

Его участником может стать каждый активный житель региона
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске стартует форум «Социальный конструктор Югры». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Ханты-Мансийске стартует форум «Социальный конструктор Югры». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Ханты-Мансийском автономном округе 1 декабря стартует масштабный форум «Социальный конструктор Югры». Это событийный драйвер, получивший от федеральных экспертов статус «Лучшая практика страны по развитию инноваций в социальной сфере».

Как сообщили в администрации Ханты-Мансийска, впервые форум пройдет в двух форматах. С 1 по 10 декабря более 1 000 человек из 28 субъектов РФ пообщаются в онлайн-формате. 12-13 декабря в Ханты-Мансийске состоится офлайн-встреча участников. Они обсудят новации, которые можно внести в действующую комплексную систему развития социального предпринимательства.

К участию приглашают социальных предпринимателей и социально ориентированные некоммерческие организации, представителей крупного бизнеса, инвесторов и наставников, региональные и муниципальные власти, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, общественность, средства массовой информации, волонтеров.

Организаторы отмечают, что участником форума может стать каждый активный житель региона, предпочитающий конкретные практические решения, ищущий новые деловые контакты и партнерства, неожиданные взгляды на свои проекты и их перспективы.

Регистрация, подробная программа форума – на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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