Житель Сургута во время драки откусил мочку уха посетителю кафе
Инцидент произошел в выходные около пяти часов дня в одном из кафе города Сургута. Сотрудники кафе вызвали росгвардейцев из-за драки посетителей.
Вызов поступил с улицы Мира. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили двух нетрезвых мужчин. Одного из мужчин с ссадинами лица и откушенной мочкой уха госпитализировали на «скорой» в больницу. Другого участника драки задержали и передали в отделение полиции.
В пресс-службе Росгвардии по Югре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести, 39-летнему подозреваемому грозит лишение свободы до 3 лет. 36-летнему пострадавшему оказана медпомощь.
ИСТОЧНИК KP.RU