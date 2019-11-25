СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-25T09:49:55+03:00

Житель Сургута во время драки откусил мочку уха посетителю кафе. Фото с сайта pixabay.com

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Инцидент произошел в выходные около пяти часов дня в одном из кафе города Сургута. Сотрудники кафе вызвали росгвардейцев из-за драки посетителей.

Вызов поступил с улицы Мира. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили двух нетрезвых мужчин. Одного из мужчин с ссадинами лица и откушенной мочкой уха госпитализировали на «скорой» в больницу. Другого участника драки задержали и передали в отделение полиции.

В пресс-службе Росгвардии по Югре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести, 39-летнему подозреваемому грозит лишение свободы до 3 лет. 36-летнему пострадавшему оказана медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU