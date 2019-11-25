СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-25T09:34:53+03:00

В минувшие выходные в Югре в ДТП погибли 4 человека Фото: Татьяна Коркина

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За прошедший период на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в которых четыре человека погибли и 22 человека получили травмы, в том числе четыре несовершеннолетних.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 22 ноября около 18 часов 30 минут на 186 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе произошло столкновение «Тойота Королла» и большегруза «МАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия 58-летний водитель «Тойота» от полученных травм скончался на месте происшествия, 51-летний пассажир этого же авто получил травмы.

23 ноября в 14 часов на 59 км «подъезд к г. Сургуту» в Сургутском район произошло столкновение «Митсубиши Лансер» под управлением 25-летнего водителя и «Фольксваген Тигуан» под управлением 45-летенего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Митсубиши» погиб на месте происшествия, водитель «Фольксваген» получил травмы.

В эти же сутки, в 16 часов 30 минут на 705 км автодороги «Нефтеюганск –Мамонтово» в Нефтеюганском районе неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний от полученных травм скончался на месте происшествия.

24 ноября в 7 часов 40 минут на 365 км автодороги «Югра» в Советском районе 51-летний водитель за рулем «МАЗ», допустил занос полуприцепа и сбил 54-летнего мужчину, который производил дорожные работы.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU